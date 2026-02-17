Sipario aperto | a Trecate lo spettacolo Una storia a 4 voci… ed una Big Band
Il teatro Silvio Pellico di Trecate ospita domenica 22 febbraio alle 16 lo spettacolo
Ad esibirsi sul palco del cine teatro trecatese sarà la Swing & Rhythm Big Band, diretta dal maestro Ignazio Cutrona, con la partecipazione straordinaria del Novaretto Vocal Quartet, nello spettacolo "Una storia a 4 voci. ed una Big Band". Ingresso gratuito, prenotazione del posto obbligatoria sul sito del teatro.
