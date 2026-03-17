Questa settimana, la squadra si arricchisce di un primo tris di Raphinha e di un gol record di Dowman. In difesa, spicca Luca Reggiani, centrale del Borussia Dortmund, che diventa il più giovane a raggiungere questa posizione. Sono state scelte le prestazioni più significative dei giocatori, senza inserire commenti o analisi, limitandosi ai fatti.

David Beckham, Xabi Alonso, Wayne Rooney, Dejan Stankovic e ora Arda Güler. Il talento turco del Real Madrid si è aggiunto nell’ultimo turno di campionato all’esclusivo club degli autori di gol da centrocampo, grazie a una strepitosa parabola da settanta metri contro l’Elche. Accanto a lui un altro primatista: Max Dowman, dell’Arsenal, il marcatore più giovane nella storia della Premier a 16 anni e 2 mesi. Spazio alla bella doppietta di Gonçalo Guedes, che regala alla Real Sociedad un posto in zona Europa. In mezzo al campo brilla il solito Bruno Fernandes, certezza del Manchester United e protagonista con due assist nella sfida vinta contro l’Aston Villa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La squadra della settimana: primo tris di Raphinha e Dowman fa un gol da record

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