La Sprecata a Pesaro | l’iconica piadina di Gabicce sbarca in viale Trieste Ce l’avete chiesto in tanti

A Pesaro, in viale Trieste, è stata inaugurata la Sprecata, una piadina nota proveniente da Gabicce. La decisione di portarla in città è arrivata dopo numerose richieste da parte dei cittadini, come si legge sui social. L’apertura ha suscitato interesse e attese tra i residenti, che hanno manifestato entusiasmo per l’arrivo di questa specialità culinaria. La notizia ha rapidamente fatto il giro delle piattaforme online nelle ultime ore.

Pesaro, 14 aprile 2026 – L'acquolina in bocca c’è già, così come l’entusiasmo che ha accolto l’annuncio sui social nelle ultime ore. “Ce lo avete chiesto in tanti e finalmente possiamo dirvelo: le piadine della Sprecata sbarcano a Pesaro, a due passi dal mare!”. Con queste parole, affidate a video e post pubblicati su Instagram, i titolari hanno ufficializzato la notizia che molti pesaresi aspettavano da tempo. Un annuncio che è stato inondato da una vera e propria pioggia di commenti da parte di clienti affezionati e curiosi, impazienti di poter addentare le celebri creazioni di Gabicce anche in città. https:www.ilrestodelcarlino.itpesarocronacamediaworld-chiusura-il-30-aprile-edf83624 Dove e quando: l’inaugurazione in viale Trieste.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Sprecata a Pesaro: l’iconica piadina di Gabicce sbarca in viale Trieste. “Ce l’avete chiesto in tanti” Leggi anche: “In tanti tornei Lucianino mi diceva ‘papà non ce la faccio, non riesco’. E invece ce l’abbiamo fatta”: l’emozione di Gino Darderi L'iconica band australiana sbarca in Romagna: in arrivo il concerto dei WolfmotherUn sound evocativo, che abbraccia il passato e si slancia verso il futuro, con un chiaro rimando a band storiche come Led Zeppelin o Black Sabbath.