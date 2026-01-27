In questo racconto si riflette sulla determinazione di Lucianino e il sostegno della famiglia. La storia evidenzia le sfide affrontate e la crescita personale attraverso il confronto e la perseveranza, elementi fondamentali nel percorso di un giovane atleta. Un esempio di come la tenacia e il supporto costante possano fare la differenza nel superare ostacoli e raggiungere obiettivi importanti.

“Lucianino ha sempre lottato. Ci sono stati molti anni di battaglia, per convincerlo che sarebbe potuto diventare forte. In tanti tornei mi diceva ‘ papà non ce la faccio, non riesco ‘ e invece ce l’abbiamo fatta”. Voce fiera, sguardo innamorato e un sorriso in volto a sintetizzare il momento del figlio. Intervenuto in uno degli studi per gli Australian Open di Eurosport, Gino Darderi – padre e allenatore di Luciano, ha parlato della sua carriera e di dove potrebbe arrivare in futuro. Intanto, ha perso contro Sinner agli ottavi di finale di Melbourne e alla fine dello Slam australiano sarà numero 23 al mondo, suo best ranking. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In tanti tornei Lucianino mi diceva ‘papà non ce la faccio, non riesco’. E invece ce l’abbiamo fatta”: l’emozione di Gino Darderi

