Un sound evocativo, che abbraccia il passato e si slancia verso il futuro, con un chiaro rimando a band storiche come Led Zeppelin o Black Sabbath. Farà tappa anche in Romagna il tour dei Wolfmother, iconica band stoner rock australiana, attiva dai primi anni del Duemila. Venerdì 28 agosto la band capitanata da Andrew Stockdale farà tappa al Rock Planet di Pinarella di Cervia. I Wolfmother porteranno i loro riff ad alto tasso di energia, da Woman a Dimension, passando da Feelin Love. Insieme al cantante e chitarrista Stockdale, la band si presenterà con Christian Condonalla batteria e James Wassenaar al basso. I biglietti sono in vendita su Tickenation e Ticketone, 30 euro più diritti di prevendita. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Beat Festival. I "Wolfmother" band d’aperturaEMPOLI Inizia a prendere forma la dodicesima edizione del Beat Festival, che anche quest’anno animerà l’estate empolese al Parco di Serravalle.

Skunk Anansie, a Pordenone l'iconica band della scena rock mondialeIl ricco programma musicale dell'estate pordenonese si arricchisce di un altro grande nome della scena musicale internazionale.

Argomenti discussi: L'iconica band australiana sbarca in Romagna: in arrivo il concerto dei Wolfmother; Gli AC/DC tornano trionfalmente a San Paolo dopo 16 anni con tre spettacoli straordinari nel tour Power Up.

Tour in Italia per The Rumjacks, celtic punk band australiana(ANSA) - CESENA, 13 FEB - La celtic punk band australiana The Rumjacks torna in tour in Italia con un calendario di sei live: 7 marzo al Vidia ... spettacoli.tiscali.it