Solidarietà a Cuba sull’isola anche la Fiom brianzola | l’abbraccio tra Mauro Castelli e la figlia di Che Guevara

La Fiom brianzola ha partecipato alla missione internazionale a Cuba, portando aiuti umanitari sull’isola. Durante l’evento, Mauro Castelli ha abbracciato Aleida Guevara, figlia di Che Guevara, in segno di solidarietà. La visita si è svolta a Monza il 19 marzo 2026, coinvolgendo rappresentanti sindacali e membri della comunità locale.

Monza, 19 marzo 2026 – L'abbraccio di Mauro Castelli con Aleida Guevara, alla missione internazionale per portare aiuti umanitari a Cuba partecipa anche la Fiom brianzola. Il segretario provinciale è fra i 100 attivisti, parlamentari europei e rappresentanti di organizzazioni sociali, sindacali e politiche di diversi Paesi, approdati sull’isola. Dove, per fare fronte alla grave crisi economica ed energetica, sono state consegnate cinque tonnellate di materiali, tra cui forniture mediche, per un valore stimato d i 500mila euro. “Per noi è fondamentale essere in contesti in cui le condizioni di vita sono gravemente compresse”, spiega Castelli... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Solidarietà a Cuba, sull’isola anche la Fiom brianzola: l’abbraccio tra Mauro Castelli e la figlia di Che Guevara Articoli correlati Le "vacanze" cubane della Salis: selfie con la figlia di Che GuevaraLe "vacanze" cubane di Ilaria Salis con immancabile souvenir: il selfie con la figlia di Che Guevara. Mentre Stellantis licenzia, la Fiom prepara la flotilla per Cuba. Il paradosso che fa discutereSi chiama Jorge Luis Cepero Aguilar e il 17 marzo sarà una sorta d’ospite speciale nella seconda giornata dell’assemblea Fiom.