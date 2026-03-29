Pozzuoli Aula Magna di Palazzo Migliaresi gremita per il convegno sull’autismo

Il 28 marzo si è tenuto nell’aula magna di Palazzo Migliaresi al Rione Terra un convegno intitolato “Autismo e nuove prassi”. L’evento è stato organizzato dall’Istituto Comprensivo 1° Marconi-Diano e ha visto l’aula gremita di partecipanti. La discussione si è concentrata su temi legati all’autismo e alle strategie di intervento più recenti.

Medici, insegnanti, educatori, psicologi e genitori insieme per riflettere sull’inclusione: interventi scientifici e pedagogici si intrecciano al filo luminoso della condivisione e della cura Si è svolto il 28 marzo scorso, nell’aula magna di Palazzo Migliaresi al Rione Terra, il convegno “Autismo e nuove prassi”, promosso dall’Istituto Comprensivo 1° Marconi-Diano. L’aula magna era gremita, con una platea composta principalmente da addetti ai lavori, insegnanti, educatori, pedagogisti, psicologi, ma anche da genitori interessati al tema. L’iniziativa è stata organizzata in vista della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, il 2 aprile. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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