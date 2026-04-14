La Società Polifonica Pietrasanta presenta il progetto POLIFONIE

La Società Polifonica Pietrasanta ha annunciato l'inizio della rassegna musicale “POLIFONIE”, con il primo concerto previsto per il 17 aprile. La serie di eventi proseguirà il 28 aprile e il 28 maggio, tutti programmati nella Chiesa di S. Questo ciclo di concerti coinvolge diversi cori e gruppi vocali locali, offrendo un calendario di esibizioni che si svolgeranno nel corso delle prossime settimane.

Al via la rassegna musicale "POLIFONIE" a cura della Società Polifonica Pietrasanta, con il primo appuntamento del 17 aprile e, a seguire, il 28 aprile e il 28 maggio alla Chiesa di S. Francesco al Vomero di Napoli. Tutto pronto dunque per la nuova rassegna corale e strumentale intitolata POLIFONIE e organizzata dalla Società Polifonica Pietrasanta in collaborazione con la comunità religiosa della Chiesa di S. Francesco al Vomero di Napoli. Nei bellissimi luoghi della chiesa ubicata in via Luca Giordano (angolo via Aniello Falcone), della quale si può ammirare non solo l’interno, ma anche lo spettacolare chiostro affacciato sul Golfo di...🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - La Società Polifonica Pietrasanta presenta il progetto “POLIFONIE” Leggi anche: VITA DI SOCIETà. Il Pietrasanta festeggia Laucci, Mansili e il baby Koroni... ma saluta Stefano Ciucci Un altro stadio a Roma: la Lazio presenta il progetto per il nuovo FlaminioIl club biancoceleste ha depositato questa mattina in Campidoglio il piano economico finanziario per l'adeguamento e la riqualificazione dell'arena...