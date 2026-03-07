VITA DI SOCIETà Il Pietrasanta festeggia Laucci Mansili e il baby Koroni ma saluta Stefano Ciucci

Il Pietrasanta ha celebrato questa settimana alcuni dei suoi giocatori: Giacomo Laucci ha raggiunto le 150 presenze con la maglia biancoceleste, mentre sono stati anche festeggiati Mansili e il baby Koroni. Contestualmente, la società ha annunciato l’addio a Stefano Ciucci. La squadra ha così riconosciuto alcune delle sue figure più rappresentative e ha comunicato i cambiamenti in rosa.

Settimana calda in casa Pietrasanta. In prima squadra è stato festeggiato il difensore Giacomo Laucci che ha taggiunto il traguardo delle 150 presenze in biancoceleste. Al tempo stesso già da settimane era arrivato l'esordio fra i grandi in Promozione di Stefano Mansili, classe 2008 prodotto del settore giovanile pietrasantino che debuttò a gara in corso nel derby perso 2-1 col Forte. La politica della società è quella di "investire sui propri giocatori" con l'obiettivo chiaro di formare i ragazzi, farli crescere nel modo giusto, e portarli in prima squadra. "Non acquistare a scatola chiusa, ma costruire identità – spiegano dal club – dietro ogni giovane che emerge c'è sempre chi lavora nell'ombra.