Un altro stadio a Roma | la Lazio presenta il progetto per il nuovo Flaminio

Questa mattina, il dipartimento Sport di Roma Capitale ha ricevuto dalla Lazio la documentazione ufficiale per il progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio. La società ha inviato tutto tramite PEC, aprendo la strada a interventi di ammodernamento e ampliamento. Ora si attende il via libera per mettere in moto i lavori.

L’assessore Onorato annuncia che la Lazio completerà a breve il progetto per lo stadio.

La Lazio si appresta a completare il progetto per lo Stadio Flaminio.

GLI STADI DI ROMA E LAZIO: PARADOSSO CAPITALE

