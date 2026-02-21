la uil scuola campania inaugura la nuova sede nel cuore di napoli

La UIL Scuola Campania apre ufficialmente la sua nuova sede a Napoli, dopo aver scelto di trasferirsi nel cuore della città. La decisione nasce dalla necessità di migliorare i servizi offerti ai docenti e alle scuole della regione. L’evento di inaugurazione si svolgerà giovedì 26 febbraio alle 12.00 in Piazzale Immacolatella Nuova 5, all’interno del Porto di Napoli. La struttura, già sede della segreteria regionale della UIL, ora ospita anche gli uffici dedicati al personale scolastico.

Giovedì 26 febbraio alle ore 12.00, presso Piazzale Immacolatella Nuova 5, all'interno del Porto di Napoli, si terrà l'inaugurazione della nuova sede della UIL Scuola Campania, che da questa data si trasferisce ufficialmente nello stesso edificio che ospita già la segreteria confederale della UIL Campania. Un passaggio di grande rilievo organizzativo e politico, che rafforza in modo concreto l'integrazione tra categoria e Confederazione, consolidando un modello sindacale fondato su collaborazione, unità e visione comune. All'iniziativa interverranno la Segretaria Generale UIL Scuola Napoli e Campania Roberta Vannini, il Segretario Generale UIL Campania Giovanni Sgambati, il Segretario Generale UIL Scuola Giuseppe D'Aprile e il Segretario Generale UIL Pierpaolo Bombardieri.

