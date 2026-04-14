La situazione dell’Uranio tra Iran e USA che mette in crisi i possibili nuovi negoziati

Due funzionari iraniani hanno confermato che i colloqui con gli Stati Uniti sono falliti e hanno indicato che i problemi principali rimangono irrisolti. Nei dettagli, si segnala che le differenze sulle restrizioni nucleari e le sanzioni economiche sono ancora aperte, impedendo di raggiungere un accordo. La questione dell’uranio rimane centrale nel blocco delle trattative e non ci sono indicazioni di prossimi incontri ufficiali.

Due funzionari iraniani, informati sui colloqui falliti, hanno spiegato che i nodi irrisolti sono tre tra Usa e Iran: la r iapertura dello Stretto di Hormuz al traffico marittimo, la fine delle 900 libbre di uranio altamente arricchito e la richiesta di Teheran dello sblocco di circa 27 miliardi di dollari di proventi petroliferi congelati all’estero. Mediatori di Pakistan, Egitto e Turchia stanno cercando di colmare le differenze residue e raggiungere un’intesa per porre fine alla guerra prima della scadenza del cessate il fuoco del 21 aprile, ha aggiunto la fonte. Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha dichiarato che i mediatori...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La situazione dell’Uranio tra Iran e USA che mette in crisi i possibili nuovi negoziati Impasse nei negoziati Usa-Iran. Scontro su uranio e siti nucleariÈ stata un’altra giornata di diplomazia intensa, quella di ieri a Ginevra: una giornata fitta di incontri che, mentre La Verità andava in stampa, non... Leggi anche: Usa-Iran, il nodo dell’uranio riaccende la tensione Gen. Capitini: perché l'Iran mette in crisi USA e Israele Trump respinge proposta su stop 5 anni per arricchimento uranio - facebook.com facebook Nyt, Trump boccia proposta Iran su stop di 5 anni ad arricchimento uranio x.com