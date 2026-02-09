La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire sul tema dell’uranio. Teheran ribadisce di non voler rinunciare all’arricchimento, anche se questo rischia di scatenare un nuovo scontro. Il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, ha detto chiaramente che non accetteranno pressioni né imposizioni. La situazione resta delicata, con il nodo nucleare che continua a mettere in crisi i rapporti tra i due paesi.

Resta per ora sospesa la situazione dei rapporti tra Stati Uniti e Iran. “Perché insistiamo così tanto sull’arricchimento dell’uranio e ci rifiutiamo di rinunciarvi anche se ci viene imposta una guerra? Perché nessuno ha il diritto di dettare il nostro comportamento”, ha dichiarato, domenica, il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi. “Il loro dispiegamento militare nella regione non ci spaventa”, ha aggiunto, riferendosi agli Stati Uniti che, nelle scorse settimane, hanno schierato una decina di navi da guerra in Medio Oriente. Non solo. Il ministro iraniano ha anche messo in discussione la serietà dell’impegno americano nelle trattative. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Usa-Iran, il nodo dell’uranio riaccende la tensione

