La scuola ai tempi dell’occupazione

I bambini di Umm al-Khair, in Cisgiordania, sono tornati a scuola ieri mattina dopo un periodo di quarantacinque giorni. La scuola era rimasta chiusa a causa di un'occupazione e i bambini hanno ripreso le lezioni, riunendosi con gli insegnanti e i compagni. La riapertura è avvenuta dopo un lungo periodo di interruzione, che ha coinvolto tutta la comunità locale.

Ieri mattina i bambini di Umm al-Khair, a Masafer Yatta, Cisgiordania occupata, tornavano a scuola per la prima volta dopo quarantaquattro giorni. Le lezioni erano sospese dal 28 febbraio, data di inizio delle operazioni statunitensi e israeliane contro l’Iran. Durante la notte i coloni di Carmel avevano steso filo spinato sull’unica strada che porta alle aule. Si sono seduti davanti al filo spinato e hanno tenuto lezione all’aperto. Le forze israeliane hanno sparato granate lacrimogene e stordenti. Sarah Al-Hathaleen, dodici anni, ha detto ad AFP: «Mi hanno lanciato una granata. Ho avuto paura e sono corsa via. Ho cominciato a piangere.» Rashid Al-Hathaleen, undici anni: «Stanotte eravamo eccitatissimi per la scuola.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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