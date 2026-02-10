La scuola ai tempi dei nonni | Maestro unico e poche materie

I nonni Clementina Di Silvestre e Giovanni Lappani, di 69 e 73 anni, raccontano com’era l’istruzione quando avevano la loro età. Ricordano un’epoca in cui si studiava con un maestro unico e poche materie, e le scuole erano molto diverse da quelle di oggi. Le loro parole offrono uno sguardo diretto su un passato che sembra lontano, ma che ancora vive nelle memorie di chi l’ha vissuto.

I miei nonni, Clementina Di Silvestre e Giovanni Lappani, rispettivamente 69 e 73 anni, ricordano com’era ai loro tempi andare a scuola. "Abbiamo frequentato solamente le scuole elementari, la scuola elementare di Folignano e quella di Ronciglione nel Comune di Roccafluvione. Andavamo a scuola a piedi, già a sei anni, ma fortunatamente le scuole erano vicine. Le bambine indossavano un grembiule blu con fiocco rosa e colletto bianco, i bambini avevano il fiocco blu; i libri si portavano a mano raccolti da una specie di cinta ed andava di moda tra classi averla più colorata degli altri, per chi se lo poteva permettere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

