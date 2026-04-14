La sconfitta di Orbán

In Ungheria, Viktor Orbán ha perso le elezioni e il suo avversario, Peter Magyar, è stato dichiarato vincitore. La vittoria di Magyar rappresenta un cambiamento nella politica del paese, con un nuovo governo pronto a prendere il potere. La notizia è stata confermata dopo che le schede sono state conteggiate e i risultati ufficiali sono stati diffusi dalle autorità elettorali.

Viktor Orbán ha perso le elezioni in Ungheria. Peter Magyar ha vinto le elezioni in Ungheria. È una buona notizia per i difensori della democrazia liberale. Dopo 16 anni di governo illiberale, si cambia. Certo, non basterà, anche perché il potere orbaniano si è diffuso in maniera pervasiva, ha conquistato università, istituzioni, non solo il governo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La sconfitta di Orbán Leggi anche: Ungheria, la sconfitta di Orbán è l’effetto Trump al contrario Leggi anche: Ungheria, Ilaria Salis festeggia la sconfitta di Orbán: “Arrivederci per sempre” Speciale | La sconfitta di Orbán in Ungheria Argomenti più discussi: L’Ungheria saldamente nelle mani di Peter Magyar; Ungheria, Meloni si congratula con Magyar: le reazioni della politica italiana alla sconfitta di Orbán; Ungheria al voto, Orbán tra pressioni globali e rischio sconfitta; Cosa (non) cambia in Ungheria con la sconfitta di Orban. -40% su una selezione da non lasciarsi scappare Camox Freebird e Orb Freebird di Black Crows Wayback 89, Wayback 92 e Wayback 98 di K2 Non serve pensarci troppo. #k2 #blackcrows #ski #skimountaineering #snow - facebook.com facebook