Ungheria Ilaria Salis festeggia la sconfitta di Orbán | Arrivederci per sempre

L'eurodeputata di Avs ha condiviso su Instagram una foto sorridente accanto a un cartello con la scritta

Una foto sorridente su Instagram e il cartello “Goodbye forver, Mr Orbán”. Così Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, ha festeggiato la sconfitta del leader sovranista alle elezioni della scorsa domenica. La parlamentare e attivista è stata detenuta per 15 mesi in Ungheria con l’accusa di aver aggredito alcuni militanti di estrema destra ed è tornata libera grazie all’elezione a Bruxelles. “Non una vittoria della sinistra, ma almeno una pesantissima sconfitta dell’estrema destra globale e – speriamo – la fine del regime”, si legge nel suo post pubblica su Instagra. “L’Ungheria e l’Europa saranno posti migliori senza Orbán. Spiace per Meloni e Salvini.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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