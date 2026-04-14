La Schlein parla di tutto in direzione Non di chi sarà il capo dell’alleanza
Durante un intervento di quasi un’ora alla riunione di direzione del partito, la leader ha affrontato diversi temi senza fare riferimento alle primarie o alle future scelte di leadership. Ha toccato vari argomenti politici e strategici, senza entrare nel merito di eventuali nomi o accordi specifici all’interno dell’alleanza di centrosinistra. La discussione si è concentrata sui contenuti senza menzionare le modalità di selezione dei candidati o le dinamiche interne al partito.
Cinquantacinque minuti di relazione senza mai citare uno dei principi fondanti del Pd: le primarie. Elly Schlein liquida in maniera ecumenica l'agenda del campo largo che porterà alla scelta del leadership: «Continueremo a metterci al servizio di questa prospettiva con uno spirito testardamente unitario. Sono ottimista, perché i risultati parlano». E le primarie? Sparite, meglio non parlarne. È il giorno in cui vengono definitivamente congelate e chissà quando verranno tirate fuori dal freezer. Elly si mostra rilassata e ormai determinata che bisognerà fare i conti con la sua leadership: «Ieri è stata una domenica speciale, Orbán ha perso, Sinner ha vinto e abbiamo vinto alle provinciali di Lodi».🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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