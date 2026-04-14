Durante un intervento di quasi un’ora alla riunione di direzione del partito, la leader ha affrontato diversi temi senza fare riferimento alle primarie o alle future scelte di leadership. Ha toccato vari argomenti politici e strategici, senza entrare nel merito di eventuali nomi o accordi specifici all’interno dell’alleanza di centrosinistra. La discussione si è concentrata sui contenuti senza menzionare le modalità di selezione dei candidati o le dinamiche interne al partito.

Cinquantacinque minuti di relazione senza mai citare uno dei principi fondanti del Pd: le primarie. Elly Schlein liquida in maniera ecumenica l'agenda del campo largo che porterà alla scelta del leadership: «Continueremo a metterci al servizio di questa prospettiva con uno spirito testardamente unitario. Sono ottimista, perché i risultati parlano». E le primarie? Sparite, meglio non parlarne. È il giorno in cui vengono definitivamente congelate e chissà quando verranno tirate fuori dal freezer. Elly si mostra rilassata e ormai determinata che bisognerà fare i conti con la sua leadership: «Ieri è stata una domenica speciale, Orbán ha perso, Sinner ha vinto e abbiamo vinto alle provinciali di Lodi».🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Schlein parla di tutto in direzione. Non di chi sarà il capo dell’alleanza

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