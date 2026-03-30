Chiuso per una notte il casello di Ortona per chi viaggia in direzione nord | tutto quello che c' è da sapere

Il casello di Ortona sulla A14 è stato chiuso per una notte in entrambe le direzioni. La chiusura riguarda l’entrata in autostrada in direzione nord, verso Pescara. La misura è stata comunicata alle autorità e alle squadre di pronto intervento. La riapertura è prevista per le prime ore del mattino successivo. Nessun dettaglio sulle motivazioni della chiusura è stato reso noto.

La chiusura si rende necessaria per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia al km 403+640; si consiglia l'ingresso alla stazione di Francavilla Pescara sud Chiuso per una notte in entrata il casello di Ortona dell'autostrada A14, per chi viaggia verso Pescara. La chiusura si rende necessaria per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia al km 403+640 ed è prevista dalle ore 23 di lunedì 30 alle ore 5 di martedì 31 marzo. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Pescara sud Francavilla. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Cantieri in... 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Chiuso per una notte il casello di Ortona per chi viaggia in direzione nord: tutto quello che c'è da sapere Articoli correlati Una notte al museo: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, sabato 31 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Una notte al museo, film del 2006 diretto da Shawn Levy. Run All Night – Una notte per sopravvivere: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Run All Night – Una notte per sopravvivere, film del 2015 diretto da...