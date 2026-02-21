Se il magistrato Morosini parla contro il governo più della Schlein Tutto normale?

Il giudice Piergiorgio Morosini ha criticato apertamente il governo, attirando più attenzione rispetto alla leader della sinistra. La sua presa di posizione arriva dopo aver espresso preoccupazioni su alcune decisioni politiche recenti durante un'udienza pubblica. Morosini ha sottolineato come alcune misure possano influire sulla giustizia e sul funzionamento della legge. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni tra gli esperti legali e gli osservatori politici. La scena si svolge a Palermo, dove il magistrato si è sentito in dovere di parlare.

© Iltempo.it - Se il magistrato Morosini parla contro il governo più della Schlein. Tutto normale?

Scena uno: il presidente del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini, l'altro ieri, sente l'esigenza di rispondere pubblicamente al Presidente del Consiglio. Quindi, all'indomani del richiamo del Capo dello Stato, abbiamo un magistrato che si lancia in una polemica contro il governo. Come se Meloni avesse dovuto chiedere a lui il permesso prima di esprimere un'opinione critica sulla nota sentenza palermitana che ha disposto un risarcimento a favore di Sea Watch. Scena due: l'altra sera lo stesso magistrato compare come ospite di Ottoemezzo, il programma di Lilli Gruber, e anche da lì spara a palle incatenate contro le parole della Meloni.🔗 Leggi su Iltempo.it Otto e Mezzo, la toga Morosini punta il dito contro il governo: "Mi sento di intervenire"Piergiorgio Morosini, giudice del Tribunale di Milano, ha deciso di condannare l’Italia a pagare un risarcimento alla Sea Watch 3. **Referendum: Schlein, 'campagna in tutto Paese contro bugie governo, in gioco diritti'**A Roma, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, annuncia che la campagna contro il referendum si svolge in tutto il Paese. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mascali e Morosini: Votiamo NO perché questa riforma non crea problemi ai magistrati ma ai cittadini, privandoli del principio di equità di fronte alla legge; Il tribunale rosso passa all'attacco. La Russa in campo: sentenza abnorme; Presentazione del libro: Mani Legate. La separazione delle carriere per addomesticare la giustizia di Piergiorgio Morosini, Presidente del Tribunale di Palermo, e Antonella Mascali, giornalista del Fatto Quotidiano; Risarcimento Sea Watch, giudice contro Giorgia Meloni per la reazione aggressiva della premier. Attacchi social a presidente tribunale Palermo, solidarietà degli avvocati(ANSA) - PALERMO, 20 FEB - L'avvocatura palermitana si schiera con il presidente del tribunale del capoluogo Piergiorgio Morosini, oggetto, nelle ultime, ore di violenti attacchi sui social. Il magist ... msn.com Scusate @ilgiornale (e precisamente @Massimo_Balss), in che senso Piergiorgio Morosini sarebbe «il magistrato che ha condannato l’Italia a risarcire la Sea Watch per il fermo della nave Sea Watch» Il Giudice che ha firmato il provvedimento è la dott.ssa x.com Piergiorgio Morosini, magistrato, intervistato da Laura Incantalupo sulla riforma della giustizia - facebook.com facebook