La tabaccaia più longeva d' Italia compie 100 anni

Il 2 marzo, nel comune di Borgoricco, Rita Bozza ha compiuto 100 anni, diventando la tabaccaia più longeva d'Italia. La comunità locale ha celebrato il suo importante traguardo, che segna un secolo di vita e di attività. La festa ha coinvolto residenti e familiari, tutti riuniti per rendere omaggio a questa significativa ricorrenza.

Ieri 2 marzo Rita Bozza, che è rimasta dietro il banco a lavorare fino allo scorso anno, ha ricevuto la visita del sindaco Gianluca Pedron che le ha portato gli auguri dell'intera comunità di Borgoricco Il comune di Borgoricco festeggia un nuovo centenario. Ieri 2 marzo a tagliare l'importante traguardo è stata Rita Bozza. Nel corso della giornata ha ricevuto la gradita visita del sindaco Gianluca Pedron che per l'occasione è stato accompagnato dall'assessore Gabriella Boesso. Il primo cittadino ha così commentato l'incontro: «Ieri mattina ho avuto il grande piacere, insieme all’assessore Boesso, di portare gli auguri di tutta la comunità di Borgoricco alla signora Rita Bozza, che ha raggiunto lo straordinario traguardo dei 100 anni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

