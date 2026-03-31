L’Osteria dei mercanti compie 100 anni

L’Osteria dei mercanti festeggia i cento anni di attività. La celebrazione è avvenuta il 31 marzo 2026 ad Arezzo, coinvolgendo clienti e collaboratori. La struttura ha mantenuto la propria presenza nel settore della ristorazione nel corso di un secolo. L’evento ha coinvolto anche rappresentanti di Confcommercio, che hanno partecipato alle iniziative organizzate per l’occasione.

Arezzo, 31 marzo 2026 – Un secolo di vita, di lavoro e di relazioni. Confcommercio ha voluto celebrare i cento anni dell’ Osteria dei Mercanti di Arezzo con una targa di riconoscimento consegnata oggi (venerdì 27 marzo 2026) dal direttore aggiunto Catiuscia Fei ai titolari Sonia e Catia Brunacci, Vincenzo Pettini e Silvia De Rosa, protagonisti della storia più recente del locale. Le origini dell’attività r isalgono al 1926, quando il locale apre nel cuore della città con il nome di “Ristorante Roma”, in concomitanza con la realizzazione del nuovo asse viario tra via Roma e via Crispi. La piazzetta Sopra i Ponti, su cui si affaccia, era allora un crocevia di pellegrini e mercanti diretti all’antico Ospedale di Santa Maria sopra i Ponti, lungo il fiume Castro: un contesto ricco di storia che ancora oggi contribuisce a definirne l’identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Osteria dei mercanti compie 100 anni Articoli correlati Dall’osteria dei mercanti ai carbonai, riapre il ristorante a FerriereIl 22enne Marcello Pozzoli, figlio di Davide (gestore dello Chalet della Rocca dei Folli) ha raccolto il testimone al ristorante del capoluogo... Leggi anche: Un secolo di storia per l'Osteria dei Mercanti: il riconoscimento per lo storico traguardo Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Dall’osteria dei mercanti ai carbonai, riapre il ristorante a Ferriere; Un secolo di storia per l'Osteria dei Mercanti: il riconoscimento per lo storico traguardo; Arezzo, ristorante festeggia 100 anni di attività. Traguardo record e senza soste per l'Osteria dei Mercanti; Occupazione giovanile, formati 123 giovani aretini. L’Osteria dei mercanti compie 100 anniConsegnata da Confcommercio una targa di riconoscimento allo storico ristorante aretino per il secolo di attività ... lanazione.it E se il vitello tonnato fosse originario di Milano Ne parliamo con Alberto Grandi, l’ospite d’eccezione della nuova puntata di Discorsi in Osteria con Cesare Battisti. E tu cosa ne pensi Scrivicelo nei commenti! Ogni puntata del nostro vodcast Discorsi in Osteri facebook