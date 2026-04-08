In Italia si vive di più ma la salute crolla dopo i 58 anni | il Libro Bianco del professor Paleari lancia l’allarme

In Italia, l’aspettativa di vita è tra le più alte al mondo, ma secondo il Libro Bianco del professor Paleari, la salute inizia a peggiorare già dopo i 58 anni. Nonostante la longevità, molte persone sperimentano un calo delle condizioni fisiche e delle capacità funzionali a partire da questa età. Lo studio evidenzia un divario tra la durata della vita complessiva e quella in buona salute, che si ferma molto prima dell’aspettativa di vita totale.

L’Italia è tra i Paesi più longevi al mondo, ma la durata della vita in buona salute si ferma mediamente a 58 anni. Ne deriva una fase sempre più lunga della vita caratterizzata da malattie croniche e disabilità, che può superare i 25 anni. È questo il quadro tracciato dal nuovo Libro Bianco sulla cronicità e la non autosufficienza presentato a Roma. L’ultimo rapporto Istat descrive un Paese sempre più anziano: gli over 65 sono già il 25,1% della popolazione e potrebbero arrivare al 30% entro il 2030. La spesa per la non autosufficienza ha superato i 30 miliardi di euro annui, mentre il sistema sanitario e assistenziale mostra segnali crescenti di pressione strutturale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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