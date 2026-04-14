La Sacra Spina di Predappio | si svela il libro di Pietro Valpiani

Venerdì 17 aprile alle 20,45, presso il Teatro della parrocchia di S. Antonio di Padova a Predappio, si terrà la presentazione del libro “La Sacra Spina di Predappio” scritto da Pietro Valpiani e pubblicato da Grafikametne editore. L’evento prevede l’intervento dell’autore e si svolge in un contesto dedicato alla promozione culturale locale. La serata è aperta al pubblico e non richiede prenotazioni.

Venerdì 17 aprile al Teatro della Parrocchia di S. Antonio di Padova a Predappio alle ore 20,45 è in programma la presentazione del libro “La Sacra Spina di Predappio” di Pietro Valpiani, edita da Grafikametne editore.Si tratta di un’agile pubblicazione che descrive una reliquia di grande valore.🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Sacra Spina, celebrazioni al via ricordando il «segno» del 2016 Si svela il libro "La conquista dell'infelicità" di Raffaele Alberto VenturaPrende il via Fuori-Sfera, la rassegna di incontri dedicata ai temi che attraversano la generazione under35, con un primo appuntamento che invita a... Poco fa ho portato tutti voi nella mia preghiera, specie chi soffre, in questo pellegrinaggio con i bambini che riceveranno la Prima Comunione, avendo il privilegio di avere tra le mie mani la Sacra Spina di Gesù custodita nella Cattedrale di Andria - facebook.com facebook