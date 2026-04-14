La Sacra Spina di Predappio | si svela il libro di Pietro Valpiani

Da forlitoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 17 aprile alle 20,45, presso il Teatro della parrocchia di S. Antonio di Padova a Predappio, si terrà la presentazione del libro “La Sacra Spina di Predappio” scritto da Pietro Valpiani e pubblicato da Grafikametne editore. L’evento prevede l’intervento dell’autore e si svolge in un contesto dedicato alla promozione culturale locale. La serata è aperta al pubblico e non richiede prenotazioni.

Venerdì 17 aprile al Teatro della Parrocchia di S. Antonio di Padova a Predappio alle ore 20,45 è in programma la presentazione del libro “La Sacra Spina di Predappio” di Pietro Valpiani, edita da Grafikametne editore.Si tratta di un’agile pubblicazione che descrive una reliquia di grande valore.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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