Si svela il libro La conquista dell' infelicità di Raffaele Alberto Ventura

Prende il via Fuori-Sfera, la rassegna di incontri dedicata ai temi che attraversano la generazione under35, con un primo appuntamento che invita a riflettere sul rapporto tra aspettative personali e realtà contemporanea. Sabato 28 febbraio alle ore 18:00, presso la Libreria Mondadori di Forlì, si terrà il talk “Come siamo diventati classe disagiata?” con lo scrittore e saggista Raffaele Alberto Ventura, autore del libro "La conquista dell’infelicità". Molti crescono con l’idea che esista una vocazione personale e che, attraverso lo studio e la formazione, sia possibile realizzarla pienamente. Tuttavia, sempre più persone oggi si trovano a fare i conti con una realtà diversa: non necessariamente perché abbiano compiuto scelte sbagliate, ma perché il contesto sociale ed economico non offre spazio sufficiente per le aspirazioni di tutti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Nel suo ultimo saggio Raffaele Alberto Ventura spiega come il nostro stile di vita insostenibile sia causa della catastrofe che abbiamo oggi davanti agli occhi

