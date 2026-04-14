La Russanon conosce l' Italia chi pensa avremmo accettato attacco frontale al Papa

Un esponente politico ha affermato che chi pensa che il presidente del Consiglio italiano possa considerare accettabili attacchi diretti al Papa non conosce né il paese né la figura del leader. Ha inoltre sottolineato che il rapporto tra l’Italia e il Papa è molto stretto e che il Papa in questione ha anche passaporti statunitensi. Le dichiarazioni sono arrivate in risposta a una critica rivolta alle posizioni di governo.

"Se qualcuno può pensare che il presidente del Consiglio dell'Italia possa mai considerare accettabili attacchi frontali al sommo Pontefice non conosce l'Italia e il presidente del Consiglio e non conosce quello che significa il rapporto tra l'Italia e il Papa, che in questo caso è pure americano". L'ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa commentando le dichiarazioni del presidente americano Trump rispetto alla premier italiana. La Russa ha aggiunto di essere "pienamente d'accordo" con la premier e incalzato dai cronisti anche su come ora si potrà ricucire i rapporti, ha detto: "Non c'è bisogno di ricucire, il presidente Trump ha una sua valutazione, noi continueremo a essere amici degli Usa su tutti gli argomenti su cui siamo in sintonia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Russa,non conosce l'Italia chi pensa avremmo accettato attacco frontale al Papa “Fontana? E chi la conosce, con lei non siamo squadra”: l’attacco choc di Sighel dopo l’oro olimpicoQualche abbraccio, l’emozione sul podio, la festa a Casa Italia nelle ore successive: l’Italia d’oro nella staffetta mista di short track sembrava un... L’attacco frontale di Trump a Leone XIV: “Un Papa debole, sta in Vaticano grazie a me”Washington, 13 aprile 2026 – Donald Trump attacca frontalmente Papa Leone XIV e apre un nuovo fronte di tensione con il Vaticano.