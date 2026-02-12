Fontana? E chi la conosce con lei non siamo squadra | l’attacco choc di Sighel dopo l’oro olimpico

Dopo l’oro olimpico nella staffetta mista di short track, l’allegria e l’emozione sembravano aver unito tutto il team italiano. Ma poche ore dopo, le parole di Sighel hanno fatto saltare gli schemi. “Fontana? E chi la conosce, con lei non siamo squadra”, ha dichiarato, lasciando tutti senza parole. La frase ha scatenato un putiferio e riaperto il dibattito sulla compattezza della squadra azzurra.

Qualche abbraccio, l'emozione sul podio, la festa a Casa Italia nelle ore successive: l'Italia d' oro nella staffetta mista di short track sembrava un gruppo molto unito. Almeno all'apparenza. Perché dalle parole di Pietro Sighel a distanza di pochi giorni dal successo alle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026 traspare tutt'altro. " Arianna Fontana? E chi la conosce ", ha dichiarato il pattinatore in un'intervista a La Repubblica. Dichiarazione serie, non ironiche. "Da otto anni si allena all'estero, è una sua scelta. Di sicuro con lei non siamo una squadra, se non per i due minuti e mezzo in pista", ha dichiarato senza giri di parole Sighel.

