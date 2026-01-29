Presidente del Senato La Russa riceve presidente Parlamento europeo Metsola

Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha incontrato a Palazzo Giustiniani Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo. L’appuntamento è stato confermato questa mattina, senza grandi annunci ufficiali. I due si sono scambiati battute amichevoli e hanno parlato di questioni istituzionali. La visita si inserisce in un momento di dialogo tra Roma e Bruxelles, ma per ora non sono trapelate novità importanti.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricevuto a Palazzo Giustiniani il Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

