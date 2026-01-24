route 66 i 100 anni della the mother road americana

La Route 66 compie 100 anni, celebrando un’icona della strada americana. Conosciuta come

The Mother Road, la strada madre. Sia lode eterna a John Steinbeck che coniò la definizione per la Route 66, l'arteria che nel 2026 festeggia i primi cento anni di vita. È la storia dell'America che, grazie alla musica e alla letterattura, ha creato il concetto tutto americano di On the road. Il romanzo Furore del già citato Steinbeck ebbe un ruolo decisivo per creare il mito, così come le musiche di Chuck Berry, Woody Guthrie e dei Rolling Stones. Quanto al cinema, è stata teatro di film epici come lo stesso Furore (1940), Easy Rider (1969), The Blues Brothers (1980), Bagdad Café (1987), Thelma & Louise (1991), solo per citare i più famosi; i motel, le luci al neon e la musica rock'n'roll o country ascoltata in pick-up o sui giganteschi truck con i tubi di scarico lucidi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

’Mother Road’ da sogno. L’iconica Route 66 compie cento anniIn occasione del centenario dell’Route 66, previsto per l’11 novembre, gli Stati Uniti si preparano a celebrare questa strada storica.

