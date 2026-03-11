La Capriola è stata teatro di riprese per una settimana, trasformandosi in un set cinematografico. I vincitori dell’ultima edizione di

Ciak, si danza! LaCapriola si è trasformata (per una settimana) in un set cinematografico per raccontarsi con un cortometraggio realizzato dai vincitori dell’ultima edizione di "4 giorni Corti" al Nonantola Film Festival 2025. Un racconto narrativo originale frutto della creatività di giovani talentuosi invece del tradizionale spot pubblicitario o dei sempre più diffusi reel che dominano i social. Un vero e proprio esperimento di contaminazione tra il mondo del cinema e quello della danza (e non solo) ispirato dall’agenzia di comunicazione Nevent che ha sostenuto l’iniziativa. E soprattutto, una storia di fiducia, "che anima gli allievi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciak, si danza! La Capriola diventa set d’autore

