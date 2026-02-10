La ' Divina' danza a Senigallia | il mito di Maria Callas svelato alla Fenice

La stagione coreografica di Senigallia si apre con un evento speciale dedicato a Maria Callas. La città si prepara a rivivere il mito della grande cantante lirica attraverso una performance che promette di emozionare il pubblico. L’appuntamento è fissato per questa sera alla Fenice, dove si riuniranno appassionati e curiosi per un omaggio alla voce e alla figura della diva. La scena è già pronta, e gli spettatori si aspettano un altro momento indimenticabile di musica e cultura.

Senigallia (Ancona), 10 febbraio 2026 - La stagione coreografica di Senigallia si accende con uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi dell'anno. Domenica (ore 17) il palcoscenico del Teatro La Fenice ospiterà «Private Callas», l'ultima creazione della celebre coreografa ferrarese Monica Casadei per la sua compagnia Artemis Danza. Lo spettacolo fa parte del ricco cartellone proposto dal Comune di Senigallia e dall'Amat, sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Marche. Al centro della scena c'è lei, l'indimenticabile Maria Callas, la «Voix du Siècle» che ha segnato il Novecento non solo per le sue doti vocali leggendarie, ma per un carisma e una presenza scenica capaci di trasformare ogni eroina dell'opera in un mito vivente.

