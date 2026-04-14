La rivoluzione dei medici di famiglia | cosa sono le Aft la mappa delle sedi sul territorio

Il 14 aprile 2026 a Bologna è stato annunciato un piano per la distribuzione delle sedi e degli ambulatori delle Aft, le nuove unità di assistenza territoriale gestite dai medici di famiglia. La mappa delle sedi sul territorio è stata presentata ufficialmente, illustrando le aree di intervento e le modalità di accesso ai servizi. Il progetto interessa diverse zone della regione e prevede l'apertura di nuovi punti di assistenza sul territorio.

Bologna, 14 aprile 2026 – Come saranno distribuite le sedi e gli ambulatori delle Aft (le Aggregazioni funzionali territoriali, sostanzialmente team di medici di medicina generale ) nell’ambito delle Case di comunità è stato illustrato ieri pomeriggio nell’ambito della Ctssm, la Conferenza territoriale socio sanitaria metropolitana. Si tratta di una prima programmazione delle strutture che, di fatto, andranno a ’sostituire’ i Cau e dovranno garantire l’assistenza primaria, quindi non i casi di gravi patologie per le quali il paziente si deve recare in Pronto soccorso. Saranno attive dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, mentre durante la notte, il sabato e i giorni festivi l’assistenza sarà garantita da quella che viene definita ’continuità assistenziale’ (le guardie mediche ).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La rivoluzione dei medici di famiglia: cosa sono le Aft, la mappa delle sedi sul territorio La medicina di famiglia apre le porte agli studenti: visite nelle sedi dei medici di base a NapoliStudenti del Liceo Scientifico Silvestro in visita negli studi dei medici di famiglia a Napoli: un’esperienza pratica tra formazione sanitaria e... Leggi anche: Dove si svolgono le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: la mappa delle sedi olimpiche Argomenti più discussi: La rivoluzione dei medici di famiglia: cosa sono le Aft, la mappa delle sedi sul territorio; Medici di famiglia: Contrari al 116-117 all’interno delle équipe Aft; Casano eletto a Pantelleria tra i 15 referenti della provincia delle Case di Comunità. Ecco gli AFT, come cambia la sanità bolognese x.com Eletti i 15 referenti delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) dei medici di medicina generale in provincia di Trapani che opereranno nelle Case di Comunità dislocate nei vari Distretti Sanitari dell’ASP.Si tratta di un passaggio di particolare rilievo nel per - facebook.com facebook