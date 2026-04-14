La rivoluzione dei medici di famiglia | cosa sono le Aft la mappa delle sedi sul territorio

Da ilrestodelcarlino.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 aprile 2026 a Bologna è stato annunciato un piano per la distribuzione delle sedi e degli ambulatori delle Aft, le nuove unità di assistenza territoriale gestite dai medici di famiglia. La mappa delle sedi sul territorio è stata presentata ufficialmente, illustrando le aree di intervento e le modalità di accesso ai servizi. Il progetto interessa diverse zone della regione e prevede l'apertura di nuovi punti di assistenza sul territorio.

Bologna, 14 aprile 2026 – Come saranno distribuite le sedi e gli ambulatori delle Aft (le Aggregazioni funzionali territoriali, sostanzialmente team di medici di medicina generale ) nell’ambito delle Case di comunità è stato illustrato ieri pomeriggio nell’ambito della Ctssm, la Conferenza territoriale socio sanitaria metropolitana. Si tratta di una prima programmazione delle strutture che, di fatto, andranno a ’sostituire’ i Cau e dovranno garantire l’assistenza primaria, quindi non i casi di gravi patologie per le quali il paziente si deve recare in Pronto soccorso. Saranno attive dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, mentre durante la notte, il sabato e i giorni festivi l’assistenza sarà garantita da quella che viene definita ’continuità assistenziale’ (le guardie mediche ).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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