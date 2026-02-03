Dove si svolgono le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 | la mappa delle sedi olimpiche

Sono state rese note le sedi delle Olimpiadi invernali del 2026. Le gare si terranno in diverse località tra Milano e Cortina, ma anche a Bormio, Livigno, Predazzo, Tesero e Anterselva. La mappa ufficiale mostra come le competizioni si distribuiranno tra le varie località, coinvolgendo molte zone delle Alpi.

Ecco la mappa delle sedi dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare si svolgeranno tra Milano, Cortina, Bormio, Livigno, Predazzo, Tesero, Anterselva. Milano Cortina 2026 rappresenta un importante evento sportivo internazionale. Ogni zona ospiterà una determinata disciplina con impianti nuovi e altri riadattati. La cerimonia di apertura si svolgerà allo stadio di San Siro.

