La medicina di famiglia apre le porte agli studenti | visite nelle sedi dei medici di base a Napoli

Il progetto di apertura delle sedi di medici di famiglia a Napoli nasce per far conoscere agli studenti il lavoro quotidiano dei medici di base. La causa è la volontà di avvicinare i giovani al mondo della sanità territoriale, offrendo loro visite guidate e incontri con i professionisti. Le iniziative coinvolgono diverse scuole e prevedono incontri pratici nelle ambulatori cittadini. L’obiettivo è stimolare l’interesse verso le professioni sanitarie fin dalle scuole superiori.

Studenti del Liceo Scientifico Silvestro in visita negli studi dei medici di famiglia a Napoli: un'esperienza pratica tra formazione sanitaria e cittadinanza attiva Un ponte concreto tra scuola e sanità territoriale, tra educazione civica e orientamento alle professioni della salute. È questa la traiettoria dell'iniziativa promossa dalla FIMMG Napoli in collaborazione con il Liceo Scientifico Silvestro, che ha portato una delegazione composta da due docenti e circa trenta studenti all'interno degli studi associati dei medici di medicina generale del territorio. Non una semplice visita, ma un'esperienza immersiva nella medicina di famiglia.