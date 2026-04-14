La ricostruzione della morte di Fabio Ascione | colpo partito per errore dall'amico che si vantava per la sparatoria

Nelle ultime ore sono stati forniti nuovi dettagli sulla vicenda legata alla morte di Fabio Ascione, avvenuta per errore durante un episodio di sparatoria. La ricostruzione della dinamica si basa sulle dichiarazioni degli inquirenti e sui rilievi effettuati, mentre le indagini continuano a confrontarsi con reticenze e silenzi che complicano il quadro dei fatti. Attualmente, è in corso un fermo nei confronti di Francesco Pio Autiero, ritenuto coinvolto nell’accaduto.