La ricostruzione della morte di Fabio Ascione | colpo partito per errore dall'amico che si vantava per la sparatoria
Nelle ultime ore sono stati forniti nuovi dettagli sulla vicenda legata alla morte di Fabio Ascione, avvenuta per errore durante un episodio di sparatoria. La ricostruzione della dinamica si basa sulle dichiarazioni degli inquirenti e sui rilievi effettuati, mentre le indagini continuano a confrontarsi con reticenze e silenzi che complicano il quadro dei fatti. Attualmente, è in corso un fermo nei confronti di Francesco Pio Autiero, ritenuto coinvolto nell’accaduto.
Nel fermo per Francesco Pio Autiero ricostruita la dinamica della morte di Fabio Ascione, ucciso per errore; le indagini ostacolate da reticenza e omertà.🔗 Leggi su Fanpage.it
Fabio Ascione, in cella il presunto killer: è un 23enne che abita a Ponticelli. «Colpo partito per errore mentre si vantava del conflitto a fuoco con quelli di Volla»Prima di salire sullo scooter, ha mostrato la pistola agli amici, quella che aveva stretta sotto la cinta dei pantaloni.
Fabio Ascione, concessi i funerali in chiesa: fatale un colpo partito per errorePotrebbe essere stato un tragico errore a costare la vita a Fabio Ascione, il 20enne ucciso il 7 aprile tra via Carlo Miranda e le cosiddette “Case...
ULTIM’ORA Due giovani fermati per l’omicidio di Fabio Ascione, il 20enne ucciso nella notte del 7 aprile a Ponticelli - facebook.com facebook
Domani i funerali pubblici di Fabio Ascione - Via libera dalla Questura di Napoli per le esequie del ragazzo ucciso a Ponticelli, probabilmente in seguito a uno scambio di persona @TgrRai x.com