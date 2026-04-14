Un giovane di 23 anni, residente a Ponticelli, si trova in carcere accusato di aver commesso un omicidio. Secondo quanto riferito, il sospettato avrebbe aperto il fuoco in modo accidentale mentre si vantava con alcuni amici di un conflitto a fuoco avvenuto con persone di Volla. Prima di salire sullo scooter, avrebbe mostrato pubblicamente una pistola nascosta sotto i pantaloni.

Prima di salire sullo scooter, ha mostrato la pistola agli amici, quella che aveva stretta sotto la cinta dei pantaloni. Poi si è messo all’inseguimento di un’auto - un suv modello Tiguan - per poi dare inizio a una manciata di minuti di terrore puro, culminati nell’omicidio (accidentale) dell’incolpevole Fabio Ascione. In sintesi, il 23enne Francesco Pio Autiero avrebbe ingaggiato un conflitto a fuoco in sella a uno scooter contro un’auto nella quale viaggiavano alcuni esponenti del clan di Volla (Rea Veneruso), per poi ritirarsi sotto l’androne del palazzo, assieme ad alcuni amici. Ed è qui che il presunto malvivente incrocia il destino di Fabio, che ha da poco cessato il proprio turno di lavoro, è stato già al bar e sta tornando a casa.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Fabio Ascione, in cella il presunto killer: è un 23enne che abita a Ponticelli. «Colpo partito per errore mentre si vantava del conflitto a fuoco con quelli di Volla»

Ponticelli. Fabio Ascione ucciso per errore: “Il killer sarebbe un minorenne”Un nome cerchiato in rosso sul taccuino degli inquirenti, pochi elementi ma una pista investigativa che inizia a prendere forma.

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Francesco Emilio Borrelli. . Martedì i funerali di Fabio Ascione a Ponticelli vittima della criminalità. - facebook.com facebook

Domani i funerali pubblici di Fabio Ascione - Via libera dalla Questura di Napoli per le esequie del ragazzo ucciso a Ponticelli, probabilmente in seguito a uno scambio di persona @TgrRai x.com