Tra disservizi e disagi le Tremiti sono ' ostaggio' dei collegamenti | La mobilità è un diritto essenziale

Le Isole Tremiti affrontano continui disservizi nei collegamenti con la terraferma, causando ritardi e disagio tra i residenti. La mancanza di rotte affidabili impedisce alle persone di spostarsi facilmente e limita le attività commerciali. La situazione peggiora nei periodi di alta stagione, quando i trasporti sono ancora più instabili. I cittadini chiedono interventi concreti per migliorare la mobilità e garantire un servizio stabile. La questione resta al centro del dibattito tra amministratori locali e operatori del settore.

Lo sfogo della sindaca Lisci: “Ritardi e sospensioni mettono in difficoltà lavoratori, studenti, imprese operanti sulle isole. In alcuni casi, pur di rientrare a casa, i residenti sono costretti a servirsi di piccole imbarcazioni private". I cittadini: "Per chi vive su un’isola, la mobilità è un diritto essenziale” “La continuità territoriale dovrebbe garantire ai cittadini delle isole collegamenti regolari ed efficienti con la terraferma. Per molti residenti, però, si sta trasformando in una promessa disattesa, tra corse cancellate e decisioni improvvise”. A denunciare la situazione, che rende di fatto gli isolani ‘ostaggio’ dei collegamenti, è la sindaca Annalisa Lisci.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Tremiti, maltempo altera i collegamenti marittimi: NLG cambia orari per garantire la continuità tra Termoli e le isole.Il maltempo di oggi, 12 febbraio 2026, ha creato problemi ai collegamenti tra Termoli e le Isole Tremiti.

