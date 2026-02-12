Tremiti maltempo altera i collegamenti marittimi | NLG cambia orari per garantire la continuità tra Termoli e le isole

Il maltempo di oggi, 12 febbraio 2026, ha creato problemi ai collegamenti tra Termoli e le Isole Tremiti. La compagnia NLG ha deciso di modificare gli orari delle partenze per garantire che i trasporti tra mare e isole continuino senza interruzioni. Molti passeggeri si sono trovati a dover adattare i propri piani, mentre le operazioni di navigazione cercano di fare fronte alle difficoltà causate dalle onde alte e dal vento forte.

Tremiti, Maltempo e Collegamenti: Una Giornata di Disagi tra Mare e Resilienza. Il maltempo che oggi, 12 febbraio 2026, interessa il Molise ha determinato una variazione degli orari della motonave che collega Termoli alle Isole Tremiti. La decisione, presa da NLG – Navigazione Libera del Golfo, mira a garantire la continuità del servizio marittimo, seppur con modifiche agli orari dovute alle avverse condizioni meteorologiche. Una Mattinata Grigia e un Mare Agitato. La giornata si apre con un cielo coperto e un mare agitato, mettendo a dura prova i collegamenti tra la terraferma e l’arcipelago delle Tremiti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Tremiti Collegamenti

Il maltempo in Campania ha causato disagi nei collegamenti marittimi verso Ischia e Procida.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Tremiti Collegamenti

Maltempo sul litorale molisano, stop collegamenti Termoli-Isole Tremiti(ANSA) - TERMOLI, 28 GEN - Ondata di maltempo sul litorale molisano con vento forte e rovesci. A causa delle avverse condizioni meteo sono interrotti i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e ... msn.com

Maltempo Molise, oggi allerta arancione: pioggia e vento forte, stop ai collegamenti con le isole Tremiti - facebook.com facebook