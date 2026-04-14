La raccolta differenziata sfiora l' 80% | Formia stabilisce il suo record storico
A marzo, la città di Formia ha raggiunto un tasso di raccolta differenziata del 79,98 per cento, il valore più alto mai registrato dalla nascita del servizio nel territorio comunale. Questo risultato rappresenta quasi l’80 per cento di rifiuti smaltiti in modo differenziato, segnando un record storico per la città.
Nel mese di marzo la città di Formia ha raggiunto il 79,98% di raccolta differenziata: il risultato più alto mai registrato dall'avvio del servizio sul territorio comunale. Un dato che rappresenta un primato locale, ma che ha anche una valenza più ampia se si considera che si tratta di un comune.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Formia, raccolta differenziata da record: nel mese di marzo raggiunto l’80%Formia, 13 aprile 2026 – Nel mese di marzo 2026, Formia raggiunge il 79,98% di raccolta differenziata: il risultato più alto mai registrato...
Vola la raccolta differenziata a Cori: a febbraio sfiora l’80%Soddisfazione per l’amministrazione, a un anno dall’introduzione della Tarip nel 2027.
Volevo segnalare il pub Cook a Formia. È un pub dove andiamo spesso perché sono molto informati e attenti alla contaminazione, i panini sono ottimi e tutti disponibili anche in versione Gluten free. Ha anche un ottima birra artigianale e una vasta scelta di pat - facebook.com facebook
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