Vola la raccolta differenziata a Cori | a febbraio sfiora l’80%

A Cori la raccolta differenziata ha raggiunto quasi l’80% a febbraio, segnando un forte aumento rispetto all’anno precedente. Dopo un 2024 in cui si era attestata intorno al 67%, il Comune ha ottenuto il riconoscimento di Comune Riciclone. Per il 2025, le stime indicano che la percentuale potrebbe superare il 70%.

Soddisfazione per l’amministrazione, a un anno dall’introduzione della Tarip nel 2027. Resta però il problema dell'abbandono dei rifiuti Ma in attesa del dato ufficiale per l’anno 2025, il trend del 2026 continua ad essere virtuoso, tanto che i dati appena comunicati del mese di febbraio 2026 sfiorano quota 80%, attestandosi al 79,19%. Un traguardo che riempie di soddisfazione e spinge a continuare a investire nella qualità del servizio e nella partecipazione della comunità. Ora, commentano dall’amministrazione, “l’obiettivo sarà mantenere lo stesso livello durante tutto il corso dell’anno, grazie alla collaborazione tra cittadini, Comune e gestore del servizio, Soc. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Articoli correlati Fiumefreddo di Sicilia, la raccolta differenziata nel 2025 sfiora l’80 per centoUn traguardo importante, raggiunto in poco più di un anno dall’insediamento in Giunta dell’assessore all’Ambiente Antonio Giuliano, al quale è stata... La raccolta differenziata raggiunge quota 77%: più vicino l'obiettivo dell'80%La raccolta differenziata raggiunge quota 77%, con un deciso balzo in avanti rispetto al 71% raggiunto prima dell'introduzione del nuovo calendario... Approfondimenti e contenuti su Vola la raccolta differenziata a Cori a... Temi più discussi: Gestione rifiuti a Schio: la differenziata vola all’85% e cala la produzione; Rifiuti, con l'app vola la differenziata; Limatola, raccolta differenziata sempre più virtuosa: raggiunto l’84,3%; Batterie e ai rifiuti di batterie: il nuovo decreto. Corigliano-Rossano, la differenziata vola al 76%: a Boscarello nasce il nuovo Centro di RaccoltaGrazie a oltre 500mila euro di fondi PNRR, parte il progetto per modernizzare il sistema dei rifiuti. Il sindaco Stasi: «Rendiamo la città più moderna e sostenibile». cosenzapost.it Raccolta differenziata, due velocità. Vola Volterra, flop CastelnuovoI recenti dati pubblici diffusi da Rea SpA, gestore del servizio rifiuti della Valdicecina, evidenziano un quadro a due velocità per quanto riguarda la raccolta differenziata nell’area della Valle. lanazione.it #TG2000 - #Ucraina, la difficile matassa di #Zelensky che vola da #Macron in cerca di rassicurazioni #13marzo #TV2000 x.com Formula1, #Mercedes vola a #Shanghai nelle uniche libere - facebook.com facebook