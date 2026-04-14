La raccolta del private debt scende a 1.003 miliardi 2

Nel settore del private debt, la raccolta complessiva si attesta a 1.003 miliardi di euro, segnando una diminuzione dello 0,2%. Per quanto riguarda la composizione, il 59% delle operazioni riguarda finanziamenti, mentre il 25% riguarda obbligazioni. La maggior parte degli strumenti sono senior, rappresentando il 67% del totale, con una significativa presenza di strumenti unitranche per valore.

Dal punto di vista della struttura, il 59% delle operazioni è rappresentato da finanziamenti e il 25% da obbligazioni, con una prevalenza di strumenti senior per numero e unitranche per ammontare (67%). A livello geografico, la Lombardia si conferma prima regione per numero di target (42%), seguita dal Veneto (11%), mentre per settori guida il manifatturiero (25%), davanti a Ict e beni e servizi industriali. La crescita degli investimenti, che nel 2025 hanno quasi raggiunto i "sette miliardi, denota che questo strumento è sempre più strategico per la crescita delle imprese", afferma Innocenzo Cipolletta, presidente Aifi. "Sul fronte della raccolta - aggiunge - i valori rimangono bassi: serve un'azione di sistema per aumentare la dimensione degli operatori italiani".🔗 Leggi su Lanazione.it

Private credit, la tempesta perfetta: un settore da duemila miliardi sotto pressione(Adnkronos) – Per un decennio, il private credit è stata la storia di successo della finanza alternativa.

Referendum sulla giustizia, Fratelli d'Italia scende ancora in piazza per la raccolta firmeFdl: "Costruire una giustizia che offra sempre maggiori garanzie ai cittadini e tuteli con più forza lo stato di diritto" Sabato 31, dalle 15.