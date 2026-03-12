Private credit la tempesta perfetta | un settore da duemila miliardi sotto pressione

Il settore del private credit, che negli ultimi dieci anni ha rappresentato una delle principali forme di finanza alternativa, si trova ora sotto pressione. Con un valore stimato di circa duemila miliardi di euro, questa forma di credito si è espansa notevolmente, ma recentemente ha iniziato a mostrare segnali di difficoltà. La situazione attuale mette in discussione la stabilità di un segmento chiave del mercato finanziario.

Per un decennio, il private credit è stata la storia di successo della finanza alternativa. Fondi come Blackstone, Blue Owl e Apollo hanno riempito il vuoto lasciato dalle banche dopo la crisi finanziaria del 2008, diventando i principali finanziatori di aziende medio-grandi non quotate. Il settore ha raggiunto i 2.000 miliardi di dollari di asset gestiti, ha aperto le porte agli investitori retail e ha promesso renimenti stabili e sganciati dai mercati pubblici. Oggi, però, quella promessa ha iniziato a scricchiolare. In poche settimane, tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, una serie di eventi ha incrinato la...

