Referendum sulla giustizia Fratelli d' Italia scende ancora in piazza per la raccolta firme

Sabato pomeriggio, i militanti di Fratelli d’Italia si sono riuniti in piazza Trento e Trieste a Ferrara. Hanno allestito un banchetto e raccolto firme per il sì al referendum sulla giustizia. L’evento è durato dalle 15.30 alle 18 e ha visto partecipare molti cittadini interessati alla causa.

Fdl: "Costruire una giustizia che offra sempre maggiori garanzie ai cittadini e tuteli con più forza lo stato di diritto" Sabato 31, dalle 15.30 alle 18, Fratelli d'Italia Ferrara sarà presente in piazza Trento e Trieste con un banchetto per la raccolta firme a sostegno del sì al referendum sulla giustizia. Separazione delle carriere, sorteggio del Csm e istituzione dell'Alta Corte disciplinare: questi sono i temi su cui verte il referendum. "Riteniamo importante - commentano da Fratelli d'Italia - sostenere una battaglia priva di colore politico, condivisa e appoggiata da numerosi autorevoli giuristi di diversi orientamenti politici.

