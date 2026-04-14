La prima asta giudiziaria del Comune per Ivg massimo riserbo sui beni che andranno in vendita

La prossima settimana si terrà a Bergamo la prima asta giudiziaria organizzata dal Comune in collaborazione con l’Istituto Vendite Giudiziarie. L’evento si svolgerà presso il palazzo comunale, ma al momento non sono stati resi noti i dettagli sui beni che saranno messi in vendita. La procedura rappresenta un nuovo passaggio nella gestione delle proprietà comunali attraverso le vendite giudiziarie.

Bergamo. Settimana prossima si terrà la prima asta organizzata da Palazzo Frizzoni in collaborazione con l’ Istituto Vendite Giudiziarie (Ivg) della città. La vendita avrà luogo martedì 21 e giovedì 23 aprile dalle 14 nei deposito del Comune di via delle Canovine. Un po’ come per un’indagine giudiziaria, sul bene che verrà messo all’asta vige al momento il massimo riserbo: sia il Comune che l’Istituto si limitano a comunicare che a breve saranno date maggiori informazioni. La vendita è stata però annunciata da Ivg con un post sul proprio canale Instagram ufficiale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da V.G.C.srl (@ivgbergamo) L’Istituto Vendite Giudiziarie è l’ente che gestisce le aste giudiziarie in città e provincia, le vendite di beni che arrivano da pignoramenti, fallimenti o esecuzioni del Tribunale di Bergamo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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