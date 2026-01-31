Riccione entra nella corsa per l’acquisto di Villa Mussolini. La società torinese David2 ha presentato un’offerta, ma tra il Comune e l’azienda c’è ancora massimo riserbo. L’interesse per l’immobile si fa più concreto, anche se nessuno vuole ancora sbilanciarsi sui risultati. La piadina di Riccione, quindi, si mette in gioco come possibile acquirente, anche se manca ancora una decisione definitiva.

Tra il Comune di Riccione e la società torinese David2, il ’terzo incomodo’ è Riccione piadina. Una delle tre offerte per Villa Mussolini è stata presentata dall’azienda che produce piadina. Una realtà solida, quella di Riccione piadina. Nata nel 1994, da anni l’azienda (che fa parte anche del consorzio Igp della piadina) vende i suoi prodotti nei supermercati di tutta Italia e li esporta pure all’estero. Una crescita commerciale che ha fatto di Riccione piadina uno dei marchi leader del settore in Italia, accompagnata da campagne di marketing e promozione. Come quando, in estate, Riccione piadina distribusice piadine gratuite agli automobilisti al casello dell’autostrada (nella foto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anche Riccione piadina in corsa per l’edificio: "Massimo riserbo"

Approfondimenti su Riccione Piadina

