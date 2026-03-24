Se è vero, come dicono tutti, che il voto del referendum è stato un voto politico e una bocciatura del governo di Giorgia Meloni, ben più di un semplice No alla pasticciata e residuale separazione delle carriere, allora la Presidente del Consiglio dovrebbe fare una riflessione seria non tanto sulla riformetta offerta agli italiani, ma sulla sua traiettoria politica da qui alla fine della legislatura. Riavvolgiamo i nastri: da quando è in carica, il governo Meloni ha fatto poco o niente a fronte di tante chiacchiere e parecchi distintivi, motivo per cui il bilancio è certamente deludente per i suoi elettori, ma non catastrofico per i suoi detrattori. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La sconfitta politica di Meloni ha un nome e un cognome, Donald Trump

Articoli correlati

Con il cappello in mano al circo di Donald Trump: la politica estera dell’Italia di Meloni è tutta quiGiorgia Meloni continua a raccontare la favoletta dell'unità dell'Occidente, fingendo di non vedere che a scavare un solco fra Europa e Stati Uniti è...

Nome, cognome e foto: una lista svela i volti degli agenti di TrumpIce List Il sito, che a inizio anno contava circa 2mila nomi, ha registrato un picco di attenzione solo di recente, quando si è diffusa la notizia di...

Board of Peace di Trump, Meloni apre ma frena: Nodo di costituzionalità

Tutto quello che riguarda Donald Trump

Temi più discussi: La follower in chief | La sconfitta politica di Meloni ha un nome e un cognome, Donald Trump; Elezioni in Slovenia: il premier Golob vince, ma è rebus sulla maggioranza; La sindrome della sconfitta che affligge il presidente Trump; Referendum giustizia: la vittoria del NO apre le politiche del 2027.

Il Vietnam di TrumpL'incubo dell'Iraq 2003 ricorre spesso nel dibattito su questa guerra in Iran. Il timore cioè che Donald Trump, dopo essersi lanciato in politica denunciando le guerre interminabili in Medio Oriente d ... video.corriere.it

Trump e l'effetto Re Mida al contrario resusciteranno anche Sanchez?Chi viene attaccato dal presidente americano, chi cerca lo scontro con lui, ottiene consenso; chi lo sostiene, ne esce indebolito ... msn.com

Donald Trump ha annunciato che i colloqui con l’Iran “proseguiranno per tutta la settimana” dopo che “in base al tenore e al tono di queste conversazioni approfondite, dettagliate e costruttive” ha deciso di rinviare per cinque giorni gli attacchi a centrali e infras facebook

MEDIO ORIENTE | Donald Trump ha detto che l'Iran ha accettato di non avere l'arma nucleare. Parlando con i giornalisti prima di partire per Memphis il presidente ha inoltre precisato che è stato trovato l'accordo con Teheran su 15 punti, tra i quali appunto l'ar x.com