Marina Berlusconi il commento su Donald Trump e la sua politica | La chiama libertà ma…

Marina Berlusconi torna a parlare e critica duramente la politica di Donald Trump. In un’intervista al Corriere della Sera, la figlia di Silvio Berlusconi mette in discussione la retorica sulla libertà che l’ex presidente statunitense spesso utilizza, sottolineando che dietro certi discorsi si nascondono sfide e contraddizioni. La sua analisi si inserisce in un panorama politico sempre più complesso, tra tensioni internazionali e nuovi scenari per il centrodestra italiano.

Marina Berlusconi torna al centro del dibattito pubblico con una lunga intervista al Corriere della Sera che tocca molti dei nodi più delicati dell’attualità, dalla politica internazionale al futuro del centrodestra, passando per la giustizia, i referendum e il ruolo dell’impresa. Un intervento articolato, nel quale la presidente di Fininvest alterna riflessioni di ampio respiro a giudizi netti, lasciando emergere una visione precisa dell’Italia e dell’Occidente in una fase storica complessa. Nel corso dell’intervista, Berlusconi esprime una forte preoccupazione per lo scenario globale, soffermandosi in particolare sugli Stati Uniti e su Donald Trump.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su Marina Berlusconi Donald Trump Marina Berlusconi in Politica: La sua candidatura spaventa Giorgia Meloni? Marina Berlusconi potrebbe mettere in crisi il governo Meloni. Marina Berlusconi a valanga su Trump e Corona: “Falsissimo? Noiosissimo. Il mondo di Trump non è il mio” Marina Berlusconi non si ferma e attacca duramente. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Trump su Meloni ha ricordato Berlusconi, il commento di Federico Rampini Ultime notizie su Marina Berlusconi Donald Trump Argomenti discussi: Intervista a Marina Berlusconi: Giustizia condizionata da un vergognoso mercato delle nomine; Referendum, Marina Berlusconi in campo: Voterò sì, è la cosa giusta; Berlusconi divisi: Marina frena la corsa di Occhiuto; Il Sì di Marina Berlusconi al referendum: Per spezzare un giogo che soffoca tutti, per la terzietà dei giudici. Il Sì di Marina Berlusconi al referendum: Per spezzare un giogo che soffoca tutti, per la terzietà dei giudiciLa presidente di Fininvest, primogenita di Silvio Berlusconi, parla di occasione irripetibile, perché c’è una ... huffingtonpost.it Referendum, Marina Berlusconi in campo: Voterò sì, è la cosa giustaIn una lunga intervista al Corriere della sera, la figlia del Cavaliere ha affrontato temi di politica interna ed estera, ribadendo anche il suo giudizio su Trump: Sono sempre più preoccupata ... msn.com Il Sì di Marina Berlusconi al referendum: "Per spezzare un giogo che soffoca tutti, per la terzietà dei giudici" x.com Il leader di Azione rilancia l’idea di un centro decisivo, aperto a riformisti del Pd, Forza Italia, PiùEuropa e area popolare. Condivide l’agenda liberale di Marina Berlusconi, boccia Green Deal e campo largo, e avverte: senza una svolta europeista l’Italia resta f facebook

