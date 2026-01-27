Posata la prima pietra del nuovo centro di produzione Rai | investimento da 120 milioni

La posa della prima pietra del nuovo centro di produzione Rai al Portello segna un investimento di 120 milioni di euro. Il progetto, finanziato interamente da Fondazione Fiera Milano, prevede un affitto di 27 anni con un canone annuale di 5,9 milioni. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per lo sviluppo delle strutture radiotelevisive in Italia, puntando a migliorare le sedi e le risorse dell'azienda pubblica.

È stata posata oggi (martedì) la prima pietra del nuovo centro di produzione Rai al Portello. Si tratta di un investimento da 120 milioni di euro interamente finanziato da Fondazione Fiera Milano che affitterà gli spazi per 27 anni alla Rai, a un canone indicizzato di 5,9 milioni all'anno.

