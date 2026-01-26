Dopo un anno di cantieri, il cantiere della tramvia di Firenze si avvicina a una fase di ampliamento, con l’arrivo di altri 100 operai. L’obiettivo è rispettare i tempi previsti, recuperare eventuali ritardi e completare i lavori nel minor tempo possibile. La realizzazione della tramvia rappresenta un passo importante per migliorare la mobilità urbana e sostenere lo sviluppo della città.

Firenze, 26 gennaio 2026 - L'obiettivo è procedere spediti con i lavori della tranvia, recuperare i ritardi accumulari e finire il prima possibile. A dirlo è l’assessore alla Mobilità, viabilità e tramvia Andrea Giorgio che annuncia: "Il nostro impegno è concludere i lavori nei tempi previsti da Pnrr e prepararci all’avvio dei nuovi cantieri delle linee per Rovezzano e per le Piagge. Ringrazio le imprese che, soprattutto nell’ultimo periodo, hanno aumentato in modo considerevole il personale al lavoro nei cantieri: adesso sono 270 e ulteriori 100 si aggiungeranno a breve ”. Tramvia, il punto dopo un anno di cantieri della linea di Bagno a Ripoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tramvia Firenze, il punto dopo un anno di cantieri: “A breve altri 100 operai al lavoro”

Approfondimenti su tramvia firenze

Il 1 gennaio 2026, Firenze ha adottato un intervento provvisorio sul ponte della tramvia danneggiato, consentendo il passaggio dei mezzi e il funzionamento della linea.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su tramvia firenze

Argomenti discussi: Tramvia, il punto sulla rete: progetti approvati e sviluppo metropolitano; Firenze, tranvia: il punto sullo sviluppo della rete; Firenze, tranvia: il punto sullo sviluppo della rete; Tramvia, via libera al tratto tra aeroporto di Firenze e Sesto Fiorentino: I lavori partiranno nel 2027.

Tramvia Firenze, il punto dopo un anno di cantieri: A breve altri 100 operai al lavoroIl bilancio del Comune a un anno dal via ai lavori della linea di Bagno a Ripoli e primo compleanno da record per la Vacs. L’assessore Giorgio: Massimo impegno per terminare nei tempi previsti e per ... lanazione.it

Tramvia: binari, finanziamenti, tempi. Il collegio di vigilanza fa il punto della situazioneFIRENZE - Dopo il via libera alla variante da parte della commissione urbanistica di Palazzo Vecchio, nella giornata di ieri, alla linea 4.2 della tramvia ... piananotizie.it

FIRENZE - VIDEO / Tramvia Libertà-Bagno a Ripoli, aperto il terzo parcheggio scambiatore in viale Europa. Porterà a oltre 450 posti la capienza complessiva dei due parcheggi dell’area del viale Europa (P1 e P2), che si aggiungeranno ai 468 del parcheggio - facebook.com facebook

Agevolazioni Tari per le attività vicine ai cantieri della Tramvia Linea 3.2.1: fino al 50% in meno di tassa sui rifiuti per le attività in zone con lavorazioni di durata superiore ai sei mesi Info: comune.firenze.it/novita/notizie… #TARI #Firenze #Tramvia x.com