La petizione per la Palestina arriva in consiglio comunale

Il 17 aprile si celebra la giornata internazionale di solidarietà con i detenuti politici palestinesi. In vista di questa ricorrenza, un comitato locale ha organizzato una conferenza stampa e ha invitato i consiglieri comunali a partecipare. La petizione per la Palestina, promossa dal comitato, sarà presentata durante l'incontro, che si terrà nel contesto del consiglio comunale. L’evento mira a sensibilizzare sulla situazione dei prigionieri e a promuovere una discussione pubblica.

Il 17 aprile ricorre la giornata internazionale di solidarietà con i detenuti politici palestinesi. Per quella occasione Il Comitato palermitano per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri politici, invita tutti i consiglieri comunali alla conferenza stampa che si terrà il.🔗 Leggi su Palermotoday.it MiniMu a rischio: la petizione per salvarlo arriva in Consiglio regionaleDopo la decisione da parte dell'Ente regionale Patrimonio Culturale (Erpac) di procedere allo sgombero degli spazi attualmente occupati dal museo... Lite sul crocifisso, caos in consiglio comunale a Firenze. Mossuto a Biti: “Stai zitta”. Arriva la polizia municipaleFirenze, 2 marzo 2026 – Una battuta sul crocifisso e in consiglio comunale scoppia il caos. Argomenti più discussi: Un nuovo muro israeliano potrebbe tagliare in due la Valle del Giordano in Cisgiordania.; Francia, la liberticida proposta di legge Yadan mascherata da lotta all’antisemitismo: minaccia la libertà di espressione in Ue. Montale per la Palestina. La raccolta per i bimbiPadre Faltas, direttore delle Scuole di Custodia della Terra Santa, sarà il garante Non ci sono gli aiuti. Le persone muoiono di fame e ora arriva il freddo . Facciamoci un regalo, dando un ... lanazione.it La Palestina già dimenticata? Il silenzio rende i popoli preda di interessi affaristiciLa Palestina è stata nuovamente e volutamente cancellata dall’attenzione dei mezzi di comunicazione che sono fortemente controllati da governi e da interessi economici e finanziari. La mobilitazione ... ilfattoquotidiano.it L'annuncio di Giorgia Meloni della sospensione del Memorandum con Israele rappresenta una storica vittoria per il movimento di solidarietà con la Palestina. Meloni dovrebbe chiedere scusa a Francesca Albanese per non averla difesa dalle sanzioni di Trum - facebook.com facebook Palestina, il filo rosso tra apartheid e terrorismo di Stato Senza una definizione univoca di terrorismo nel diritto internazionale, Israele ha manipolato il concetto di sicurezza, trasformandolo in segregazione legale Widad Tamimi x.com